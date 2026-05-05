Allegri convoca la squadra a Milanello, toni pacati ma decisi: discorso per portare a casa l’obiettivo Champions League

Allegri e il discorso alla squadra tenuto oggi nella palestra del centro sportivo di Milanello: chiamata al senso di responsabilità!

L’ultimo turno di campionato potrebbe aver complicato il discorso qualificazione in Champions League per il Milan di Massimiliano Allegri. Il vantaggio sulla Roma quinta in classifica si è ridotto e adesso è di soli 3 punti. Tutto però è ancora nelle mani dei rossoneri, che con 6 punti nelle ultime tre giornate sarebbero matematicamente qualificati nella massima competizione europea.

Nella giornata di oggi, al centro sportivo di Milanello, si è ritrovata la squadra, che dopo la sconfitta rimediata domenica contro il Sassuolo è chiamata a preparare al meglio la prossima giornata contro l’Atalanta di Raffaele Palladino, che va alla ricerca di punti per blindare il 7° posto.

Il tecnico toscano, stando a quanto riportato da Sky Sport, ha convocato tutta la squadra in palestra. Toni pacati ma molto decisi, senza mai alzare la voce. Il mister ha richiamato la squadra al senso di responsabilità che tutti devono avere all’interno del Milan.

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