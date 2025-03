Allegri, Braida non ha dubbi: «Sa fare il suo mestiere, ci è riuscito ovunque»

Condividi via email

Allegri potrebbe tornare al Milan, su questo si è espresso l’ex direttore sportivo rossonero a La Gazzetta dello Sport

Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del possibile ritorno di Massimiliano Allegri in rossonero. Secondo il dirigente, l’ex Juventus, rappresenta una garanzia di risultati e non solo:

LE PAROLE – «Allegri sa fare il suo mestiere, gestire i bravi giocatori e portare risultati in base alla rosa che ha a disposizione. Lo ha fatto ovunque».