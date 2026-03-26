Allegri arriva prima, a Chivu non ne va bene una: 30 milioni sul tavolo

A poco più di un mese dal termine del campionato, si parla già di calciomercato in quel di Milano. Allegri ha deciso di rovinare ulteriormente il momento no dei cugini.

Il sipario sulla Serie A si appresta a calare, ma le ultime otto giornate promettono un finale vietato ai deboli di cuore. Le due sponde dei Navigli vivono momenti diametralmente opposti, seppur unite dalla stessa ossessione per il traguardo tricolore. L’Inter di Cristian Chivu, pur mantenendo il primato, attraversa una fase di appannamento preoccupante: 270 minuti senza vittorie hanno eroso certezze che sembravano inscalfibili, trasformando il vantaggio sulla concorrenza in un margine sottile e friabile. Dall’altro lato, il Milan di Massimiliano Allegri ha fiutato il sangue, mantenendo una pressione costante e approfittando dell’ultimo passo falso dei cugini per accorciare la classifica.

Mentre il campo emette i suoi verdetti, le diplomazie del calciomercato sono già al lavoro per quella che si preannuncia come un’estate rovente. Se l’attacco nerazzurro resta, sulla carta, il reparto più completo e prolifico del torneo, la dirigenza di Viale della Liberazione è consapevole che la prossima sessione porterà con sé una rivoluzione necessaria. Almeno tre reparti su quattro – portiere, difesa e centrocampo – necessitano di innesti strutturali per garantire la tenuta del progetto Chivu nel lungo periodo. Proprio in questa fase di scouting frenetico, però, l’ombra del Diavolo rischia di oscurare i piani di Marotta: il Milan è pronto a inserirsi con forza sugli obiettivi nerazzurri, trasformando le necessità tattiche dei cugini in una ghiotta opportunità di sorpasso anche fuori dal rettangolo verde.

Koné vede rossonero, Allegri preme per bruciare la concorrenza sul tempo

Sebbene si sia spesso parlato di Manu Koné della Roma in queste fasi pre estive, il nome che sta agitando le scrivanie dei direttori sportivi milanesi è quello di Ismael Koné, centrocampista che ha letteralmente stregato la critica con la maglia del Sassuolo. Il canadese, arrivato in Emilia con l’etichetta di “bad boy” dopo le celebri frizioni con De Zerbi a Marsiglia, ha saputo trasformare l’esuberanza in una leadership tecnica debordante sotto la guida neroverde. Con 27 presenze (di cui 26 da titolare) e ben 5 reti pesantissime messe a referto, Koné è diventato il prototipo della mezzala moderna: fisico, intenso e dotato di una precisione nei passaggi chirurgica, che sfiora il 91%.

Koné vede rossonero, Allegri preme per bruciare la concorrenza sul tempo – milannews24.com (foto: profilo IG Koné)

La prestazione monstre sfoderata recentemente contro la Juventus ha convinto definitivamente gli osservatori del Milan, pronti a sferrare l’attacco decisivo per strapparlo alla concorrenza dell’Inter. Carnevali ha già fissato il prezzo: dopo aver investito circa 13 milioni per il riscatto dall’OM, il Sassuolo ne chiede ora almeno 30 per lasciar partire il suo gioiello. Il Milan vede nel classe 2002 l’elemento perfetto per dare muscoli e inserimenti alla mediana di Allegri, un colpo che non solo rinforzerebbe i rossoneri, ma andrebbe a colpire direttamente una delle zone più sensibili della ricostruzione interista. Con un contratto blindato fino al 2030, Koné resta l’ago della bilancia di un derby di mercato che promette di essere incandescente quanto la lotta scudetto.