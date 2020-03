Algarve Cup, Femminile: Germania campione, Italia sconfitta a tavolino

Algarve Cup: la Federcalcio portoghese ha annunciato che la Germania è campione. L’italia per motivi legati al coronavirus, perde a tavolino

La Federcalcio portoghese ha appena annunciato che la Germania femminile è campione dell’Algarve Cup. Lo riporta direttamente sul proprio profilo Twitter, DFB-Frauenfußball. L’Italia di Milena Bertolini esce di scena a tavolino.

La nazionale azzurra, per motivi strettamente legati all’emergenza coronavirus, ha dovuto abbandonare per tempo la competizione, per poter rientrare in Italia, anticipando la chiusura dei voli diretti da e verso il Portogallo.