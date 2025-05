Alex Valle Milan, i rossoneri piombano sul terzino del Como! Nome a sorpresa, ecco cosa filtra

Alex Valle Milan, il club rossonero pensa anche al terzino sinistro del Como in caso di mancato rinnovo di Theo Hernandez

Come riportato da calciomercato.it, Il calciomercato Milan sta valutando l’opzione di Alex Valle, giovane talento del Como, come potenziale sostituto di Theo Hernandez nel caso in cui il terzino francese non rinnovi il contratto.

Valle, classe 2004 e cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, ha attirato l’attenzione di Fabregas e si è messo in mostra nella Serie A con 12 presenze con la maglia del Como. Il Milan potrebbe vedere in lui un profilo interessante per il futuro, considerando la sua giovane età e le sue qualità.

La dirigenza rossonera dovrà valutare attentamente le opzioni disponibili e decidere se investire su Valle o cercare altri profili per il ruolo di terzino sinistro.