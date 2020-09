Alex Luna, il Milan guarda al futuro della Primavera rossonera

Alex Luna è l’ultimo gioiellino finito sul taccuino della dirigenza rossonera. Il fantasista classe 2004 è ancora acerbo, ma…

Alex Luna è l’ultimo gioiellino finito sul taccuino della dirigenza rossonera. Il fantasista classe 2004 è ancora acerbo, ma promette di diventare uno dei crack del Sud America. Il Milan non ha intenzione di acquistarlo nel breve periodo, però sta cercando di avantaggiarsi qualora ci fosse un inserimento di un altro club. Luna nel 2019 ha indossato la maglia della selezione argentina under 15, con la quale ha vinto anche il torneo Vlatko Markovic in Croazia. Attualmente milita nell’Atlético de Rafaela, ma è chiaro che presto potrebbe cambiare maglia: le probabile destinazioni sono Velez o Milan, qualora decidesse di tentare un’avventura in Europa.