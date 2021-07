Alessandro Sugoni: «Tadic ha accettato il Milan ma c’è un ostacolo»

Alessandro Sugoni ha spiegato come Tadic abbia accettato il trasferimento a Milanello: l’Ajax al momento fa muro

Alessandro Sugoni, intervenuto dagli studi di Sky Sport 24, ha fatto il punto sulla situazione Dusan Tadic, obiettivo di mercato del Milan come alternativa all’ex Hakan Calhanoglu:

«Tadic è un obiettivo concreto del Milan. Il giocatore ha detto sì, accetterebbe volentieri il Milan, ma è l’Ajax che non vuole dare via il suo capitano. Starà quindi al giocatore nel caso forzare la mano con il club per farsi cedere e sfruttare questa occasione di venire al Milan».