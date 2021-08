Alessandro Florenzi, una toppa per ogni abito del Diavolo: i numeri

Alessandro Florenzi ad un passo dal Milan: i motivi di un interesse suffragato dai numeri del polivalente calciatore romano

Una trattativa ormai agli sgoccioli, ben avviata per tramutarsi in firme e prassi di rito. Il bagaglio con il quale, Alessandro Florenzi, rientrerà in Italia dopo le esperienze in Liga e Ligue 1, rispettivamente con Valencia e Psg, sarà colmo di esperienza e duttilità. Un bagaglio che non verrà disfatto a Roma per riabbracciare la propria città natale, ma a Milano, sponda rossonera del naviglio.

Duttilità, quella di Florenzi, che potrebbe rappresentare una vera e propria toppa per ogni abito del Diavolo ricamato da Stefano Pioli: il classe 1991, infatti, nel corso della carriera, ha ricoperto diversi ruoli in campo, senza mai lesinare impegno e dedizione alla causa: sono 165 le apparizioni in veste di terzino destro, 40 da ala destra, 2 da terzino sinistro, 8 da trequartista puro. Senza contare, tra l’altro, le 28 da centrocampista, le 24 da mezzala destra e le 18 da ala sinistra nello scacchiere proposto dai propri allenatori ai quali ha sempre risposto «presente!» in carriera.

Numeri che gli consentiranno di rendersi assolutamente utile alla causa rossonera: nel Milan di Pioli, il fresco Campione d’Europa con la Nazionale di Mancini, potrebbe risultare un perfetto alter ego di gamba e qualità, al netto di qualche infortunio di troppo, di Calabria o Saelemaekers, nonché esterno nel 4-4-2 o 3-5-2 che innescherebbe la coppia Ibra-Giroud.

Un’idea nata nella stanza dei bottoni di casa Milan, qualche giorno fa – in seguito alle difficoltà riscontrate nella trattativa per il ritorno di Dalot – per un vero tuttofare, leader dello spogliatoio, a costi sostenibili: Alessandro Florenzi rispecchia una sorta di toppa perfetta per ogni possibile abito indossato dal Diavolo in vista dell’inizio del gran ballo della stagione rossonera.