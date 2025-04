Aldo Serena: «Paragonando Taremi a Jovic bisogna dire una cosa»

Aldo Serena parlando del derby andato in scena mercoledì sera ha detto la sua su Taremi e Jovic

Aldo Serena al Corriere della Sera, parlando di Inter–Milan, si è concentrato sui due attaccanti di riserva. Queste le sue parole:

TAREMI E JOVIC – «Paragoniamo il suo rendimento a quello di Jovic. Entrambi sono riserve, la terza scelta per i loro allenatori. Mercoledì il serbo ha dimostrato forza, tecnica, personalità, desiderio di mettersi in mostra. Bisogna anche dire che è più facile emergere quando hai come concorrenti due giocatori più celebrati come Gimenez e Abraham, che però stentano. Taremi deve essere al livello di due mostri sacri come Lautaro e Thuram: è stritolato da aspettative altissime».