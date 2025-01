Aldo Agroppi, lutto nel mondo del calcio: ci lascia la bandiera del Torino. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

È morto oggi Aldo Agroppi, ex calciatore e bandiera del Torino. L’uomo, che aveva da poco compiuto 80 anni, era ricoverato da alcuni giorni nell’ospedale di Piombino, la sua città natale, dove ha perso la vita dopo una breve malattia.

I tifosi granata e non solo lo ricorderanno per sempre. Lui davvero incarnava lo spirito Torino in tutto per tutto.