Alcaraz avvisa le rivali: «Le sensazioni sono buone e con questa vittoria…». Le dichiarazioni del centrocampista della Juve

Alcaraz ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo Juve Frosinone avvisando le rivali tra cui anche il Milan.

LA VITTORIA – «Le sensazioni sono buone, avevamo bisogno di questa vittoria, dovevamo dare una gioia ai nostri tifosi e alla nostra gente che ci accompagnano sempre. oggi lo stadi era pieno, è stato bellissimo avere il logo appoggio. cerchiamo di restituirli questo appoggio in campo, abbiamo ottenuto una vittoria importante per noi e loro».

COME SI TROVA ALLA JUVE – «Per fortuna siamo riusciti a fare gol. Io mi sento molto bene, molto comodo. Cerco di dare il mio contributo e aiuto quando vengono chiamato in causa. Io sto bene qua, sento la fiducia di compagni e staff. Ho la tranquillità giusta per continuare a giocare e lavorare»