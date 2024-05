Albertini sullo scudetto dell’Inter: «Meritato però potevano aspettare una settimana in più per questo motivo»

Albertini sullo scudetto dell’Inter: «È meritato, potevano aspettare una settimana anzichè vincere il derby». Le parole dell’ex Milan

Demetrio Albertini, presidente del Settore Tecnico della Figc, ha commentato il ventesimo scudetto conquistato dall’Inter in occasione del derby contro il Milan lo scorso 22 aprile. Le sue parole rilasciate a TMW in occasione del Memorial Maestrelli, in corso di svolgimento presso il Teatro Comunale di Latina.

SCUDETTO INTER – «Sinceramente è meritato. Certo, poteva aspettare una settimana anziché vincere nel derby . L’Inter ha costruito una filosofia di squadra e di società che ha dimostrato di valere tanto sul campo da anni, non solo nel percorso di questa stagione»