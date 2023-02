Albertini: «L’amore con il Milan fu immediato». L’ex giocatore rossonero ha parlato del suo esordio con la maglia del Milan

Intervistato su Tuttosport, Demetrio Albertini, ha parlato alla vigilia del derby dell’amore per il Milan.

Ecco le sue parole: «Da bambino tifavo per la Nazionale, però quando firmai per il Milan ed entrai a San Siro mi pare per un Milan-Catania, l’amore fu immediato. Ricordo anche la mia prima gara in rossonero, un derby a Prato in un torneo: vincemmo solo… 6-0»