Albertini: «L’Inter ha speso tanto, ma il Milan è in testa con merito»

Intervistato nel corso della trasmissione ‘Campioni del mondo’ su Radio2 Rai, Demetrio Albertini ha parlato del Milan:

«Fino adesso hanno fatto qualcosa di strabiliante, nessuno avrebbe mai pensato al Milan campione di inverno. Se è primo se lo è meritato anche se qualche altra squadra ha perso colpi. Ma se alla fine lo scudetto non dovesse arrivare, tutto questo servirà per essere poi forti la prossima stagione.

Quanto all’Inter, lo sapevamo che puntava al titolo: ha speso tanto, ha un allenatore esperto come Conte. Se non dovesse vincere sarebbe più facile vedere un risultato negativo per loro più che per il Milan».