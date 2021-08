Albertini: «Donnarumma è insostituibile ma Maignan è un grande portiere»

Demetrio Albertini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole

«Se parliamo di potenzialità, rispetto all’agosto scorso il Milan è allo stesso punto: si sapeva che avrebbe dovuto lottare per qualificarsi alla Champions League e si sa che dovrà lottare nella prossima stagione, ma se pensiamo al finale di campionato e allo straordinario lavoro di Pioli si può bensperare. I giocatori sono più maturi, hanno una consapevolezza maggiore dei propri mezzi. L’assenza di Donnarumma peserà, perché uno così è insostituibile, ma il Milan ha preso un portiere forte come Maignan che è campione di Francia. Gigio ha portato 10-12 punti, è stato importante quanto un centravanti, ma non si vincono i campionati con i portieri: con un portiere bravo si comincia e si finisce 0-0. Il Milan ha perso un fuoriclasse però può contare sulla crescita di tutti, Kessie, Calabria, Tonali, Bennacer. Ha perso Calhanoglu, che però è ungiocatore sostituibile. Adesso a centrocampo c’è un buco ma miaspetto che arrivi qualcuno. Giroud compensa alcune assenze, Pioli garantisce continuità. E nessuno chiede al Milan di vincere lo scudetto. Anche questo è un vantaggio».