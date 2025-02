Ait-Nouri Milan, Mendes prepara il regalo per il Diavolo! Primi contatti, due aspetti favoriscono l’affare

Ait-Nouri Milan, Jorge Mendes è pronto a portare a Milanello il terzino sinistro del Wolverhampton: due i jolly da giocarsi

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, il calciomercato Milan sta preparando il post Theo Hernandez.

Casting per il dopo Theo Hernandez: Aït Nouri nel mirino, per lui il Milan ha due jolly da giocarsi. I rossoneri per la prima volta da anni sul mercato per un terzino sinistro. De Cuyper (Bruges) è uno dei candidati, ma per il franco-algerino del #Wolverhampton garantisce Jorge Mendes. Le previsioni per l’estate 2025 dicono che Theo probabilmente andrà via e il Milan in queste settimane di decisioni ragiona sul sostituto. Un candidato in rosa ci sarebbe – Alex #Jimenez, ovviamente – ma non è un terzino sinistro puro: Jimenez gioca meglio a destra e può fare anche l’esterno alto. Rayan Aït-Nouri, assieme a Maxim De Cuyper del Bruges, è un nome da considerare. Piace, costa, ma non è irraggiungibile.