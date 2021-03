Ahmedhodzic, difensore centrale classe 1999 del Malmö, ha parlato riguardo ad un possibile futuro approdo in Italia

Anel Ahmedhodzic, difensore centrale classe 1999 del Malmö, ha parlato ai microfoni di Gianluca Di Marzio riguardo un possibile futuro approdo in Italia:

«Il mio passaggio all’Atalanta non è ancora ufficiale. Ci sono due società in Italia che mi hanno cercato, con i nerazzurri però la trattativa è ormai in stato avanzato. Molti club mi seguivano e mi volevano già a gennaio. I rossoneri hanno chiesto informazioni su di me, da bambino guardavo Maldini che è uno degli idoli ai quali mi ispiro».