Ahanor all’Atalanta, svelate le cifre del trasferimento: era stato accostato anche al Milan

Ahanor all’Atalanta: svelate le cifre del trasferimento del calciatore classe 2008!

L’Atalanta è a un passo dal chiudere un’operazione di mercato di grande prospettiva, assicurandosi il giovane talento Honest Ahanor. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club bergamasco ha in pugno il difensore del Genoa in un affare che si aggira sui 15 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungeranno bonus per un totale di circa 20 milioni. Una cifra importante per un giocatore di soli 17 anni, a testimonianza della grande fiducia che l’Atalanta ripone nelle sue qualità.

Il giovanissimo terzino, che nelle scorse settimane era stato accostato anche al Milan, sembra quindi destinato a vestire la maglia nerazzurra. La Dea ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel muoversi con tempismo e decisione sul mercato, anticipando la concorrenza di club blasonati e puntando su un profilo di sicura prospettiva. La capacità dell’Atalanta di scovare, sviluppare e valorizzare i talenti è ormai riconosciuta a livello internazionale, e l’investimento su Ahanor si inserisce perfettamente in questa filosofia.

Per il Milan, la notizia rappresenta una beffa. Dopo aver monitorato il giocatore e aver manifestato un certo interesse, i rossoneri si vedono superare da un’Atalanta che, con una mossa rapida e un’offerta convincente, ha saputo chiudere l’affare.

L’arrivo di Honest Ahanor a Bergamo conferma la tendenza dell’Atalanta a investire sul futuro, integrando giovani promesse nella propria “cantera” per poi farle crescere e lanciarle nel calcio che conta. Per il giocatore, si aprono le porte di un ambiente ideale per la sua maturazione, dove potrà lavorare con uno staff tecnico preparato e confrontarsi con un calcio di alto livello. I dettagli finali dell’accordo dovrebbero essere definiti a breve, per poi procedere con l’ufficialità di un colpo che promette di far parlare di sé negli anni a venire.