L’agente di Thiago Motta svela: «Abbiamo una promessa sul suo futuro, ma non date retta alle voci»

Dario Canovi, agente dell’allenatore del Bologna Thiago Motta, si è espresso così sul futuro del proprio assistito, accostato anche al Milan

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Dario Canovi, procuratore di Thiago Motta, si è espresso così sulla crescita, sul momento stagionale e sul futuro dell’allenatore del Bologna. Il tecnico rossoblù è stato accostato anche al Milan come possibile candidato per il dopo Pioli.

INTERESSE DEI TOP CLUB – «Tra me e lui c’è la promessa che prima che io muoia voglio vedere che guida una squadra che sta giocando la Champions, se fosse col Bologna sarebbe una cosa e una roba da scrivere nella storia. Sarebbe bellissimo, lui è stimolato, non certo per questo mio desiderio di vederlo in Champions prima di morire, magari un pochino, ma ci arriverà».

FUTURO – «Ora non posso dire nulla e non c’è nulla, se ne occupa Alessandro (figlio di Dario Canovi e agente di Thiago Motta, ndr), ma non date retta a niente, non c’è nulla e non sta parlando con nessuno che non sia il Bologna. Saputo vuole il rinnovo e, vi dirò, non è così impossibile. Conosco Thiago e se la proprietà, che i soldi li ha e anche tanti, mette in mano un progetto importante a Thiago dandogli anche fiducia e un po’ di mano libera, lui ci rifletterà e potrebbe anche restare e rinnovare. A Bologna sta benissimo, non pensava di stare così bene».

NUOVO GASPERINI? – «Potrebbe fare al Bologna quello che ha fatto l’Atalanta con Gasperini. A Thiago queste cose piacciono da matti. Lo ripeto, Thiago Motta è prima un grande uomo e poi un grande allenatore, lo diventerà grandissimo anche».