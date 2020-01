Agente Olmo: «Se Dani vuole il Milan, andrà al Milan»

L’agente di Dani Olmo, intervistato da un giornale croato, risponde così sul suo assistito: «Olmo è padrone del suo destino»

Si parla ormai da qualche giorno di Dani Olmo e dell’interesse del Milan per il ragazzo. Inizialmente l’idea era quella di un’operazione per giugno, ma l’opzione gennaio è già possibile. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro più le commissioni. Nel mentre, è intervenuto ai microfoni di Sportske Novotsky Andy Bara, agente dello spagnolo che ha parlato delle voci riguardanti il suo assistito e il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

«Se Olmo deciderà di andare al Milan questo accadrà. Come agente io non posso impedire che Dinamo, Milan ed Olmo trovino un accordo. Ricordo che cinque anni fa Dani Olmo decise di andare dal Barcellona alla Dinamo, né io né suo padre Miguel lo persuademmo”. In mattinata lo stesso agente ha negato la notizia riguardante una richiesta di 7 milioni di commissione per il trasferimento del giocatore».