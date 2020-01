Udinese, Gotti sul Milan: «La classifica del Milan è un po’ bugiarda»

Parla in conferenza stampa il tecnico dell’Udinese Luca Gotti : «In certi momenti è complicato giocare quando indossi una maglia pesante»

Domani alle ore 12.30 a San Siro il Milan affronterà l’Udinese di Luca Gotti che oggi in conferenza stampa ha parlato anche del Milan e della situazione dei rossoneri. Il Milan vuole la terza vittoria di fila dopo aver battuto Cagliari e Spal. Di seguito sono riportate le sue parole.

MILAN – «Ho visto la partita con il Cagliari, è stata una buona partita. Poi hanno messo insieme una bella prestazione casalinga con la SPAL, magari troverà feeling con San Siro. Il Milan ha ottimi giocatori, io ho visto parecchie partite loro, è una classifica un po’ bugiarda. Succede, perché la maglia è pesante, perché in quello stadio in certi momenti diventa complicato giocare. L’arrivo di Ibrahimovic è stato percepito come un tonico, si stanno giovando di questi aspetti, hanno cambiato tatticamente qualcosa per permettere il suo inserimento. Il Milan proverà a fare la partita, le qualità dei suoi giocatori, ma con un occhio all’equilibrio».