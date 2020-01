Dani Olmo e il mistero delle commissioni milionarie: ecco il punto

Dinamo Zagabria, “commissioni da record” quelle chiesta dai procuratori dello spagnolo che ora potrebbero far saltare la trattativa con il Milan

Nelle scorse ore vi abbiamo riportato di una brusca frenata nella trattativa tra Dinamo Zagabria e Milan per Dani Olmo. Dietro questo “stop” ci sarebbero state le pretese del procuratore del calciatore spagnolo che avrebbero richiesto una commissione da circa 7 milioni di euro.

A fare chiarezza sull’accaduto è Nicolò Schira che spiega la situazione legata al calciatore spagnolo: «Quando Dani Olmo ha firmato il primo contratto con la Dinamo Zagabria il club si accordò con Doyen (Juanma Lopez e Nelio Lucas, gli agenti che lo avevano portato gratis in Croazia) per il 50% sulla rivendita. Adesso però croati non vogliono mantenere i patti».