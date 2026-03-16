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L’agente di Allegri svela: «Non ha mai pensato di vincere lo Scudetto. Leao? Quest’anno non sta dando un grandissimo apporto…»

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51 minuti ago

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L’agente di Allegri parla così, a Rai Radio 1, dopo la sconfitta del Milan nella sfida di campionato contro la Lazio: le sue parole

In un momento di forte tensione per il Milan, Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri, è intervenuto a “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1 per fare chiarezza sulla filosofia e sugli obiettivi del tecnico livornese. Branchini ha voluto ribadire come la linea comunicativa dell’allenatore sia sempre stata coerente con i reali valori in campo: «Il messaggio di Allegri è sempre stato molto concreto ed equilibrato: non ha mai pensato di vincere lo scudetto, mai detto di fare la corsa all’Inter e ha sempre detto guardiamoci le spalle, perché l’obiettivo è la qualificazione alla Champions. Qualcuno forse avrà pensato che fosse una strategia. Invece è realismo e correttezza».

L’agente di Allegri, il caso Leao e il futuro della stella portoghese

L’intervista ha toccato inevitabilmente anche il tema del giorno: il rendimento e il comportamento di Rafael Leao, reduce dalla sostituzione polemica nel match contro la Lazio. Nonostante le difficoltà evidenti del numero 10, Branchini invita alla cautela e alla protezione del patrimonio tecnico del club: «Se il Milan deve ancora puntare su Leao? Le dinamiche societarie sono complesse: Leao è un cespite della società e quindi vanno considerati vari fattori. Quest’anno non sta dando un grandissimo apporto, è sotto gli occhi di tutti».

L’agente ha inoltre sottolineato la coerenza di Allegri nella gestione del calciatore, nonostante le tensioni emerse all’Olimpico: «Rimane un giocatore importante e va difeso fino alla fine come ha fatto Allegri ieri nel post partita, nonostante l’epilogo brusco della sostituzione». Una posizione che mira a blindare lo spogliatoio e a proteggere un asset fondamentale della società in vista della volata finale per blindare l’accesso alla prossima Champions League.

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