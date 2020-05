Ag. Tadic: «Milan? Arrivata un’offerta dall’Italia, all’Ajax…»

Milos Malenovic, procuratore di Dusan Tadic, ha parlato anche dell’interesse del Milan per il proprio assistito in passato

Milos Malenovic, procuratore di Dusan Tadic, ha parlato anche dell’interesse del Milan per il proprio assistito in passato. Sul giocatore ci sarebbero anche Juventus e Inter. Ecco le parole dell’agente nel corso di un’intervista per TMW: «C’erano grande interesse e anche un’offerta concreta dall’Italia, ma non posso rivelarvi altro al riguardo. Tadic è il capitano dell’Ajax e ha un contratto fino al 2026».

Al momento sembra quindi difficile che il Milan possa tentare l’affondo per un over 30, anche considerando il diktat imposto da Ivan Gazidis.