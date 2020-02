Ag. Cenzig Under: «A gennaio sono arrivate delle offerte per la Roma»

Nel mercato invernale il Milan aveva cercato Cenzig Under per sostituire il partente Suso. Poi Elliott aveva deciso di non investire

Nel mercato invernale il Milan aveva cercato Cengiz Under per sostituire il partente Suso. Poi Elliott aveva deciso di non investire e al Milan erano arrivati solo parametri zero o prestiti senza obbligo di riscatto. Utku Genikli, agente del calciatore turco, è stato intervistato oggi da Futbolarena: «Nel mercato di gennaio sono arrivate delle offerte per Cengiz, alcune anche molto alte, ma la Roma ha deciso di rifiutare. Erano interessati diversi club, non solo italiani, ma il calciatore non era sul mercato».