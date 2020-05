Ag. Bernardeschi: «Milan? La volontà di Federico è chiara»

A svelare il futuro di Federico Bernardeschi è stato il procuratore del giocatore in un’intervista sulla Gazzetta dello Sport

A svelare il futuro di Federico Bernardeschi è stato il procuratore del giocatore in un’intervista sulla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla possibilità di andare al Milan: «Federico è contento alla Juve e vuole restare bianconero. Mi spiace che i tifosi lo fischino, ma Sarri e la società lo hanno sempre difeso. Mi fa piacere perché Fede nel ruolo naturale di esterno ha sempre dato il meglio. Non a caso è titolare in Nazionale. Milan? No, ripeto che l’intenzione è quella di rimanere alla Juventus».