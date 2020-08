Affaticamento muscolare per Krunic: esperienza al Milan finita?

Affaticamento muscolare per Rade Krunic, la sua avventura in rossonero potrebbe già essere terminata: il Torino fa sul serio

Come evidenziato dalla lista dei convocati stilata da Stefano Pioli per la sfida di questa sera tra Milan e Cagliari, tra i rossoneri non figura Rade Krunic: il centrocampista ex Empoli è assente per via di un affaticamento muscolare, ma la sua avventura al Milan potrebbe essere già conclusa.

Come vi abbiamo segnalato nei giorni scorsi, infatti, sul bosniaco si sarebbe mosso il Torino che proprio in queste ore sta per chiudere l’ingaggio di Marco Giampaolo come prossimo tecnico.