Adli senza guizzi contro il Verona: «Ha provato a fare quello che gli è stato chiesto». Le parole di Ambrosini

Massimo Ambrosini ha commentato la prestazione di Adli ai microfoni di Dazn. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Adli ha provato a fare quello che gli è stato chiesto senza guizzi particolari, non ha fatto cose eccezionali ma ha tenuto il campo in maniera corretta. Il Milan ha bisogno di forze nuove e di rifiatare, con gli infortuni non ha potuto faticare. Oggi il Verona ha messo in difficoltà i rossoneri perché ha fatto una partita coraggiosa oltre le aspettative. Il Milan l’ha vinta con la zampata da grande squadra».