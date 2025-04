Adli Milan, cambia lo scenario per il futuro: possibile ritorno? Le ultimissime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Come riporta calciomercato.com, il futuro di Adli potrebbe essere nuovamente al Milan. Dopo un ottimo inizio di stagione in maglia Fiorentina, l’arrivo a gennaio di Fagioli ha chiuso le porte all’ex Bordeaux.

ADLI – “Nella vittoria dal profumo di Europa ottenuta dalla Fiorentina nel derby contro l’Empoli c’è tanto di Yacine Adli che ha aperto le danze con il suo quarto gol in campionato. Il centrocampista franco-algerino è tornato nell’undici titolare viola dopo 3 mesi di assenza in una stagione strana: i numeri dicono che il rendimento è stato buono, con anche 5 assist in serie A e 1 in Conference League ma la centralità del progetto di Palladino messa in discussione dall’arrivo, nello scorso mercato di gennaio, di Nicolò Fagioli. Allo stato attuale sono basse le percentuali di una permanenza a Firenze nella prossima stagione dell’ex Bordeaux e per il Milan esiste il rischio, concreto, di vedere sfumare un incasso di 10 milioni previsti per il diritto di riscatto pattuito la scorsa estate”.