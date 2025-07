Adli Milan, è finita: la decisione di Allegri non lascia dubbi, messaggio chiaro al francese in vista del ritiro

Adli Milan, storia d’amore finita tra il centrocampista francese e i rossoneri: Allegri lo taglia dai convocati per il ritiro

Il futuro di Yacine Adli è sempre più lontano dal calciomercato Milan. Dopo una stagione in prestito alla Fiorentina, che ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto, il centrocampista francese si trova di fatto fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri per la prossima annata. La notizia, riportata da La Gazzetta dello Sport e confermata anche da Calciomercato.com, segna un punto di svolta significativo per la carriera del giovane talento.

Secondo quanto emerso, Adli non prenderà parte al raduno del Milan con il gruppo principale. Mentre la squadra si ritroverà lunedì 7 luglio, per Adli – così come per altri giocatori come Devis Vasquez, Theo Hernandez e Ismael Bennacer, seppur con motivazioni diverse legate a vacanze supplementari – la convocazione è fissata per il 14 luglio. Tuttavia, la destinazione non sarà il centro sportivo di Milanello con la prima squadra, bensì la formazione del Milan Futuro, che si prepara per il campionato di Serie D.

Questa decisione è un chiaro segnale da parte della dirigenza rossonera: Adli è sul mercato. L’obiettivo è trovargli al più presto una nuova sistemazione che gli possa garantire spazio e minutaggio, elementi cruciali per la sua crescita e che il Milan, a quanto pare, non è più in grado di offrirgli. Il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi scade nel 2026 e, al momento, non ci sono trattative in corso per un eventuale rinnovo. Questa situazione contrattuale lo rende un profilo appetibile per altre squadre, sebbene il Milan cercherà di massimizzare il suo valore di mercato.

Interessi e Possibili Destinazioni: Il Qatar in Primo Piano

Le prime indiscrezioni riguardo a possibili destinazioni per Adli parlano di interessamenti concreti da parte di club qatarioti. Come riportato da Calciomercato.com, questi approcci sono stati piuttosto decisi, ma resta da capire se il giocatore sarà aperto a un trasferimento in una lega meno competitiva rispetto ai massimi campionati europei. La scelta di Adli sarà fondamentale per il suo percorso professionale: accettare un’offerta dal Qatar potrebbe garantirgli un ruolo da protagonista e un ingaggio significativo, ma potrebbe anche allontanarlo dai riflettori del calcio europeo che ha finora inseguito.

Il Milan Futuro sarà dunque un “parcheggio” temporaneo per Adli, un modo per mantenerlo in attività e allenato in attesa di definire il suo addio. La situazione è analoga per Devis Vasquez, portiere rientrato dal prestito all’Empoli, che ha anch’esso un anno di contratto residuo e si allenerà con il Milan Futuro a partire dal 14 luglio. Questo modus operandi riflette una precisa strategia del club rossonero per gestire i giocatori fuori dai piani tecnici, garantendo loro una preparazione ma senza integrarli nel gruppo della prima squadra.

In sintesi, la storia di Yacine Adli con il Milan sembra giunta al capolinea. La decisione è stata presa, il giocatore è fuori dal progetto di Massimiliano Allegri e il suo futuro sarà lontano da Milano. Il mercato delle prossime settimane sarà decisivo per capire dove il centrocampista francese continuerà la sua carriera, con la speranza di trovare un club che possa valorizzarlo pienamente e permettergli di esprimere tutto il suo potenziale.