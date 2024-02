Adli a Dazn: «Volevo dimostrare che sono da Milan. I due punti non li abbiamo persi oggi, ecco perché»

Yacine Adli, centrocampista del Milan, ha parlato a Dazn dopo la partita contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni

PUNTI PERSI – «Abbiamo fatto la partita giusta, abbiamo messo tanta intensità. Non siamo riusciti a vincere, abbiamo avuto occasioni anche per il secondo gol, abbiamo dato tutto, i due punti non li perdiamo oggi li abbiamo persi prima, nelle partite in cui dovevamo mettere più anima».

ATALANTA – «Difficile giocare contro questa squadra, sono sempre a uomo. Abbiamo cercato di mettere tanto movimento, dopo io cerco di aiutare la squadra. Ho fatto una partita bruttissima a Monza, volevo far vedere che sono da Milan e che posso giocare qua».

UMORE DEL GRUPPO – «Dobbiamo andare avanti, ci sono momenti così in una stagione. Paghiamo caro gli errori, oggi alla prima occasione ha dato rigore. Non so se c’era, penso di sì. Ma dobbiamo andare avanti»