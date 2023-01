Adani su Zaniolo: «Ha sbagliato tutto. Ci perde lui, non la Roma»

Lele Adani ha rilasciato qualche dichiarazione su Nicolò Zaniolo. Le parole del noto opinionista a 90′ minuto

«Il giocatore per primo ha forzato la sua eventuale cessione senza però portare un acquirente, è tutto sbagliato nei tempi e nei modi. Il primo a perderci è proprio Zaniolo, che perde tempo per giocare, crescere e migliorare in quello che è il suo percorso. Scamacca ha la sua età ma è andato al West Ham, che in classifica è messo meglio. Adesso ricucire coi giallorossi diventa difficile»