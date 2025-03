Adani pazzo di Reijnders: «Calciatore superiore, e viva el futbol! Ci tengo a dire questo». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, ieri sera, ha vinto una partita molto importante contro il Como per 2-1 grazie alle reti di Reijnders e Pulisic. Di seguito il commento di Adani sul centrocampista olandese.

IL COMMENTO DI REIJNDERS – «Mi fate per cortesia un conto sulla somma di gol e assist? Nazionale, Champions League, campionato, Coppa Italia? Reijnders è un calciatore per tutti i contesti, per tutti i campionati, per ogni tipo di squadra, di maglia, allenatori, di candori, di sapori, di tenori, di tepori, di bruciori, di calori, di castigatori, di vapori, di amori, di ardori, di allori, scalpori, calmori. E viva el futbol».