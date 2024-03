Adani sicuro su Pioli: «Futuro? Fatico a credere a Scaroni, vi spiego perchè». Le sue parole alla Domenica Sportiva

Lele Adani è intervenuto nel corso della Domenica Sportiva per parlare di Stefano Pioli e del suo futuro dopo le ultime parole del presidente rossonero Paolo Scaroni.

ADANI – «Faccio fatica a credere, in questo calcio, a certe affermazioni, perché questo calcio mi insegna che si dice tutto e il contrario di tutto a distanza di 24 ore. Io prendo atto ma mi interessa più l’applauso dello studio a Pioli che le dichiarazioni di Scaroni, perché l’applauso dello studio, di gente che segue calcio, trova esattamente la risposta dal campo, dal calcio. Stefano Pioli, che doveva essere decapitato in Piazza Duomo prima di tutto dai suoi tifosi, con il lavoro… Se Leao ha giocato il 30% delle partite meglio, il merito ulteriore va anche a Pioli, perché anche senza un Leao così costante, questo gruppo di lavoro, nelle difficoltà, è ancora in corsa per l’Europa League, ha superato la Juventus essendo sette punti dietro due mesi fa e ora è sei punti avanti. L’allenatore, il corpo tecnico, la società e i giocatori meritano i complimenti»