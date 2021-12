Adani: «Milan, la stanchezza incide. Battere le piccole non è più scontato»

Lele Adani ha rilasciato qualche dichiarazione sul pareggio del Milan sul campo dell’Udinese. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport

OCCASIONE PERSA – «Sì, ma il Milan conosce la propria dimensione. I passi falsi esistono, gli avversari anche, e oggi non è così scontato battere le medie che sanno metterti in difficoltà. Un k.o. può essere accettabile, non lo sarebbe un cambio di rotta, ma i rossoneri non tradiranno il percorso che hanno iniziato.»

STANCHEZZA – «Un po’ incide. Quando ti riveli grande spendi energie, cambiano le aspettative, ci sono state meno rotazioni causa infortuni e confermarsi è più difficile che affermarsi. Ma per me tutto rientra nella normalità di una crescita giusta fatta in questi due anni.»