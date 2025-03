Condividi via email

Adani sul Milan: «Fonseca ha scritto la storia in questa stagione. Sul finale di stagione dico questo». Le ultimissime sui rossoneri

Daniele Adani, a Viva el Futbol, ha rilasciato questo commento sul Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

«Il Milan potrà fare un finale di stagione importante no? Hai ancora i due derby, e vuol dire tanto, ma Paulo Fonseca ha vinto a Madrid. La pagina di storia l’ha scritta Paulo Fonseca quest’anno. Non tolgo niente e non scredito nessuno».