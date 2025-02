Adani non ha dubbi! Dopo Milan Feyenoord: messaggio diretto a Sergio Conceicao?

Adani nel post partita di Milan-Feyenoord, nelle sue storie Instagram, ha commentato così la sconfitta dei rossoneri

Lele Adani, nelle proprie storie Instagram ha commentato l’eliminazione dalla Champions League del Milan. L’ex calciatore e attuale opinionista ha mandato un messaggio diretto al mister Conceicao, il quale nella sua presentazione aveva parlato di calcio come “gioco semplice”.

LE SUE PAROLE – «Lo dico ovviamente con dispiacere e mi rivolgo a tutti gli appassionati del calcio, di comunicazione del calcio e di analisi sui contenuti: il calcio non è semplice. Il calcio è fatto di preparazione approfondita di analisi e di studio della gara, di componenti emotive. Santiago Gimenez fa gol contro la sua ex e te la può risolvere anche all’ultimo per un aspetto emotivo. Se era semplice fidatevi che il Milan non usciva con una squadra che è quanto? Quarta o quinta in Olanda».