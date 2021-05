Adani: «Juventus-Milan? Mi ha sopreso un fattore»

Daniele Adani, ex calciatore ed ora commentatore sportivo, ha parlato così della sconfitta della Juve contro il Milan

Ai microfoni di Radio Deejay, Daniele Adani ha commentato così il ko della Juventus contro il Milan:

JUVENTUS-MILAN – «All’andata la Juventus vince contro il Milan 3-1: quello doveva essere un punto di partenza e non c’è stato. Come dicevamo un mese fa, quando nel finale di stagione regredisci, vuol dire che anche la guida non è stata sicura. Ma lo ha ammesso anche Pirlo. C’è stata un’involuzione. Io mi aspettavo una prova diversa col Milan: i rossoneri hanno meritato in tutti i sensi».

CRISTIANO RONALDO – «Gli ultimi anni di Cristiano sono stati segnati più che dall’importanza nel gioco dalla capacità realizzativa. È stato anche curioso che è entrato Dybala all’80’ solo…».

PIRLO – «Non credo che gesticolare e sbraitare sia sinonimo di lucidità».