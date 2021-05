Juventus-Milan 0-3: ecco le pagelle dei quotidiani sportivi

Juventus-Milan 0-3: Brahim Diaz strepitoso, grande partita anche di Tomori e Kjaer, superbo Milan, maschile Ibrahimovic

Il Milan schianta la Juventus 3-0 allo Stadium e si porta a quota 72 punti al secondo posto alla pari dell’Atalanta. Il migliore in campo nella formazione rossonera è senz’altro Brahim Diaz (8): «Il gol è da incorniciare e raccontare ai nipoti. Il rigore procurato e sbagliato da Kessie. Il secondo colpo decisivo. In mezzo, una grande partita anche in fase di disturbo. Forse la migliore da quando è al Milan».

Super partita anche per i due centrali rossoneri Kjaer e Tomori che rispettivamente si guadagnano un bel (7,5) e (7). Oltre a Calhanoglu e Rebic (7). Pienissima sufficienza per Calabria, Donnarumma, Bennacer, Saelemaekers e Theo Hernandez (6,5). Sufficienza per Kessie e Krunic (6). Male Ibrahimovic (5).