Adani: «Il Milan ha un progetto solido, è davanti rispetto a Inter e Juve»

Lele Adani ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole sul mercato del Milan:

«Tifosi delusi? Li capisco, ma devono avere fiducia nel progetto. Il Milan è un modello, è stato costruito con un’idea di calcio condivisa da allenatore e giocatori. Premesso che per Kessie io proverei a fare uno sforzo in più, il Milan non esce perdente da queste situazioni, perché resta coerente. Il vecchio Milan non c’è più. Il nuovo, però, per progetto tecnico e cultura del lavoro, è avanti su Inter e Juve. A mancare per ora è la qualità della rosa. Serve un innesto sulla trequarti. Lang è bravo, ma rende al meglio a sinistra, come Leao. Jonathan David mi piace ed è eclettico, ma come centravanti è Isak quello che mi fa impazzire. Botman è un difensore da Milan».