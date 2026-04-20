Adani sostiene Allegri al Milani: «Non sono d’accordo se si separano. Mi è piaciuta una cosa che ha detto. Vorrei questo»

Adani sostiene Allegri al Milani. Le parole dell’ex giocatore ed oggi opinionista a Domenica Sportiva sul futuro del tecnico livornese

Nel corso della Domenica Sportiva, Daniele Adani, ex calciatore e oggi opinionista, ha analizzato la sofferta vittoria del Milan contro l’Hellas Verona, concentrandosi in particolare sul futuro di Massimiliano Allegri. L’ex difensore ha espresso una posizione chiara, sottolineando l’importanza della continuità tecnica per consolidare il lavoro svolto durante la stagione.

IL FUTURO DI ALLEGRI – «Non sono d’accordo se si separano Allegri e il Milan e mi piace che abbia detto in conferenza: “Conoscete la mia storia, difficilmente cambio. Sono rimasto tanti anni sulla stessa panchina”. Io vorrei che continuasse per poter rilanciare quello che ha fatto quest’anno. Tanto, poco, però secondo me c’è da andare avanti. E credo che se tu arrivi e costruisci qualcosa non lo puoi buttare per ricominciare».

Le parole di Adani evidenziano come, al di là delle difficoltà incontrate, il progetto del Milan debba proseguire con lo stesso allenatore per non disperdere quanto costruito. La qualificazione alla Champions League resta l’obiettivo prioritario, ma il tema della continuità tecnica si conferma centrale anche in ottica futura.

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