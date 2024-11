Adani lo esalta: «Reijnders di categoria superiore: livello altissimo! Gli manca solo questo»

Le parole di Daniele Adani ai microfoni di Vivaelfutbol: il suo commento elogia Tijjani Reijnders e la prestazione di Madrid

PAROLE – «Credo che il migliore del Milan sia Reijnders, sicuramente nell’ultima fase perché è un calciatore che gioca in un centrocampo a due ma che arriva sempre a tirare in porta. Secondo me Reijnders è un giocatore di una categoria superiore, livello altissimo. Riesce a unire la quantità, la qualità, i tempi di accompagnamento, la presenza, la posizione, sa ricevere, sa orientare il controllo. Cioè è un giocatore veramente forte dentro a un meccanismo che deve ancora trovare le giuste distanze, i giusti equilibri».