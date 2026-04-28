Adani: «Tra la frazione di Conceicao e il Milan di quest’anno non c’è molta distanza. Il portoghese ha fatto due finali»

Adani: «Conceicao? Il Milan di quest’anno non è distante. Due finali…». Segui le ultimissime sui rossoneri

Durante l’ultima puntata di “Viva el Futbol”, l’opinionista ed ex calciatore Daniele Adani ha commentato duramente la prestazione del Milan. Al centro del dibattito c’è la gestione di Massimiliano Allegri e Adani ha voluto riportare in luce la seconda metà di stagione vissuta dal Diavolo l’anno scorso sotto la guida del portoghese Sergio Conceicao.

PAROLE – «L’anno scorso Conceicao ha fatto 2 finali, una l’ha vinta in Arabia, l’altra l’ha persa a Roma. Allora se vogliamo vedere il Milan di Sergio è davanti in termini di Coppe al Milan di quest’anno. Sergio Conceicao è arrivato al posto di Fonseca e se vai a bilanciare e fai un confronto tra la frazione di Conceicao e il Milan di quest’anno non c’è molta distanza. Voi avete mai visto una partita del Milan di quest’anno come la semifinale di Coppa Italia dell’anno scorso? Io me la ricordo quella partita, Sergio si mette a 5, cambia il modo di giocare, vince con merito e domina l’Inter, la squadra che ha poi fatto la finale di Champions League».