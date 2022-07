Acerbi, spunta il Napoli: il giocatore ha già detto sì. Le ultime

Il Napoli saluterà Kalidou Koulibaly e starebbe pensando a Francesco Acerbi per sostituirlo. Contatti in corso

Il Napoli si appresta a salutare Kalidou Koulibaly. Domani è prevista la chiusura con il Chelsea per il trasferimento del senegalese alla corte di Tuchel per 40 milioni più bonus. Il ds dei partenopei – Giuntoli – sta sondando il mercato alla ricerca di un sostituto.

Secondo Sky Sport Luciano Spalletti avrebbe indicato Francesco Acerbi come possibile erede di Koulibaly. Il biancoceleste è in uscita dalla Lazio e avrebbe già detto sì al club campano, previsti nuovi contatti tra i club nei prossimi giorni per un’operazione che potrebbe portare 5 milioni nelle casse della Lazio.