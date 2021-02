Ac Milan guarda al futuro insieme ai suoi supplier

Il Milan può vantare la presenza, tra i suoi partner, di numerosi supplier con i quali sono nate collaborazioni che arricchiscono il Club

Per AC Milan creare delle partnership di valore con i propri supplier oltre ad essere motivo di orgoglio rappresenta anche la ferma volontà di intraprendere un percorso di crescita comune. Queste realtà, che rappresentano l’eccellenza nei rispettivi settori, contribuiscono proattivamente al perfetto funzionamento delle attività, al prestigio e alla reputazione del Club rossonero.

Nel 2020 sono state rinnovate importanti collaborazioni con partner che da anni lavorano a fianco della famiglia rossonera con passione e dedizione.

Gioco di squadra, eccellenza e passione: questi i valori che ispirano la partnership fra AC Milan e Axitea, interlocutore principale per tutti gli aspetti di sicurezza fisica e informatica. Il Security Partner di AC Milan, forte di un’esperienza pluridecennale, contribuisce alla sicurezza non solo delle diverse location di AC Milan ma anche visitatori, dipendenti, staff e soprattutto giocatori.

Giorgio Tesi Group rappresenta la realtà vivaistica leader in Europa nella produzione di piante ornamentali. L’azienda ha confermato il suo sostegno ad AC Milan rinnovando la partnership come Technical Supplier. Un rapporto ormai decennale che nasce da una reciproca soddisfazione e da una totale condivisione delle strategie per ottenere importanti risultati. L’attenzione verso il sociale e l’impegno reciproco per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente sono solo alcuni dei valori su cui si fonda una partnership che colora di verde tutte le strutture del Club.

Quella con Technogym è una collaborazione che accompagna da più di 30 anni gli atleti e le atlete AC Milan con macchine e tecnologie per l’allenamento di ultima generazione. Quando due realtà si incontrano e condividono la stessa passione e la stessa visione, 30 anni rappresentano solo l’inizio di un lungo percorso. Technogym è l’azienda italiana leader mondiale nella produzione di smart equipment e servizi digitali per i settori del fitness, del Wellness, dello sport e della salute. Ad oggi, tutte le sale fitness and training AC Milan dispongono di numerosi attrezzi di ultima generazione dotati della più avanzata tecnologia in termini di data tracking, programmi di allenamento personalizzati e analisi di risultati.

Anche la partnership con Limonta Sport, che offre soluzioni tecnologicamente avanzate per attrezzare i centri sportivi del Vismara e Milanello, rappresenta un progetto di vecchia data che ha dato nel corso del tempo ottimi risultati. Di recente è stata infatti rinnovata la storica partnership fra i due marchi per il 17esimo anno consecutivo. L’azienda leader nella ricerca, sviluppo e produzione di erba artificiale e ibrida per lo sport, è una delle sette Fifa Preferred Producer al mondo.

Frigerio viaggi vanta una storia iniziata nel 1974 nel mondo del turismo e dei viaggi e che ancora oggi riscuote successo. L’azienda ha deciso di mettere la propria passione a disposizione di un Club internazionale come AC Milan fornendo esperienza, comfort e affidabilità attraverso una solida gamma di servizi a 360° in grado di soddisfare ogni esigenza di spostamento delle prime squadre e degli atleti delle giovanili.

Iterpro è la prima soluzione di business intelligence che integra i dati di ogni dipartimento e li trasforma in informazioni fruibili messe a disposizione dei vari dipartimenti. Pianificazione, gestione e tracciamento attività sono solo alcuni dei supporti digital forniti al Club rossonero. La missione del Technical Supplier ufficiale di AC Milan di creare un ecosistema su misura e a supporto del calcio è l’emblema che ispira la partnership fra le due aziende.

Firmata inoltre un’importante partnership con ETRO, casa di moda milanese fondata nel 1968 che rappresenta la qualità e lo stile del Made in Italy. L’attenzione per i dettagli contraddistingue gli accessori da viaggio nell’inconfondibile stampa Paisley creati da ETRO per la Prima Squadra maschile, che ha da sempre fatto dell’eleganza il suo carattere distintivo. ETRO è Official Travel Accessories Supplier maschile per la stagione calcistica 2020/21.

AC Milan può contare inoltre su numerosi accordi siglati con medical supplier specializzati nell’industria dell’Healthcare e della business intelligence. Queste realtà mettono a disposizione il proprio know how aziendale lavorando a stretto contatto con il settore medico e fornendo strumenti all’avanguardia per la cura degli atleti. Tra queste si annoverano partnership di rilievo con: Mectronic, Unibell, Bts e Medical idea.

