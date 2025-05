AC Milan e i casinò online: Un affare da milioni di euro?

Per i club di calcio si sta aprendo la possibilità di avere nuove fonti di guadagno. Le sponsorizzazioni con società esterne, per esempio con i casinò online come Kingmaker sono un ottimo modo per aumentare i fondi a disposizione dei club. Ma quanto può arrivare a guadagnare il Milan da queste collaborazioni? Questo tema è sempre più importante oggi perché è chiaro a tutti che i diritti TV non sono più sufficienti per sostenere i club. La differenza dei guadagni tra la lega italiana e quella inglese è evidente e questo è un problema che poi si riflette sulla rosa e sulle prestazioni della squadra. Se il club ha più fondi, può investirli per acquistare i giocatori migliori, per rinnovare le infrastrutture e per essere sempre più competitivo nel settore.

In questo articolo, facciamo delle stime realistiche sui possibili incassi e facciamo anche un confronto con gli altri top club europei per avere un quadro accurato della situazione.

Il potenziale economico delle sponsorizzazioni dei casinò online

Nel calcio europeo le aziende di casinò online sono diventate degli sponsor sempre più comuni. Perché? Prima di tutto, sono attratte dall’enorme seguito dei club calcistici e dalla visibilità internazionale che offrono. In generale, le partnership ufficiali con gli operatori di casinò possono fruttare diversi milioni di euro all’anno ai club di alto livello.

Va detto che il valore dei contratti varia in base alla notorietà del club e all’estensione geografica dei diritti concessi. Spesso si tratta di sponsorizzazioni regionali: una stessa squadra può avere partner differenti in varie aree del mondo. Questo avviene perché le normative sulla pubblicità del gioco d’azzardo sono diverse da paese a paese. Quindi, i club devono adeguarsi non solo per riuscire a raggiungere il maggior numero di tifosi, ma devono anche fare attenzione a rispettare tutte le normative vigenti.

Quanto potrebbe guadagnare il Milan da queste partnership?

L’AC Milan, forte del proprio blasone internazionale, ha già avviato diverse collaborazioni nel settore gambling, anche se ha dovuto adattarle al contesto normativo italiano. Negli ultimi anni il club ha stretto accordi con vari operatori di gioco online. Queste collaborazioni “minori” (cioè diverse dallo sponsor di maglia principale) rientrano nella categoria delle sponsorizzazioni commerciali che, nel complesso, hanno fruttato al club circa 26 milioni di euro nel 2020/21.

Alla luce dei contratti osservati in Europa, possiamo fare una stima realistica di guadagno per il Milan dal comparto casinò online.

Un accordo di sponsorizzazione gambling standard per un top club europeo vale tipicamente 1-5 milioni di euro l’anno .

. Se il club riuscisse a siglare più contratti regionali contemporaneamente, ad esempio uno per l’Asia, uno per l’America e uno per l’Europa, il totale annuo potrebbe aggirarsi attorno ai 5-10 milioni di euro solo da sponsor legati ai casinò online. Si tratta di cifre ipotetiche ma plausibili, considerato l’interesse di molti brand globali a legarsi a una squadra prestigiosa come il Milan.

Bisogna sottolineare che, allo stato attuale, queste entrate restano complementari rispetto ai ricavi principali da sponsorizzazioni. Nel 2023/24 il Milan ha toccato un record di 90,5 milioni di euro di ricavi dalle sponsorizzazioni, trainati soprattutto dal rinnovo con Emirates (main sponsor di maglia) e dai nuovi accordi commerciali di varie tipologie.

I contratti con i casinò online costituiscono dunque una fetta significativa ma non principale di questo totale. In ogni caso, anche 5-10 milioni extra all’anno possono fare la differenza nel bilancio di un club, contribuiscono per esempio al pagamento degli stipendi di uno o due top player in rosa.

Visibilità, branding e altri vantaggi per il club

Al di là delle cifre, le partnership con i casinò online offrono dei benefici strategici ai club calcistici. Prima di tutto, assicurano più visibilità internazionale: spesso gli accordi prevedono delle campagne di marketing congiunte nei mercati target dell’operatore di gioco. Questo significa che si riesce a raggiungere un maggior numero di persone.

In secondo luogo, questi sponsor spesso contribuiscono attivamente all’engagement dei fan con delle iniziative dedicate. Per esempio, possono essere sviluppati dei giochi con i colori della squadra, oppure dei bonus particolari dedicati esclusivamente agli iscritti alla piattaforma online. Queste iniziative di co-marketing aumentano il coinvolgimento e rafforzano la fidelizzazione del pubblico, generano un valore aggiunto oltre al semplice apporto economico.

Non bisogna dimenticare, infine, i ricavi commerciali che derivano da queste sponsorizzazioni. Contribuiscono a migliorare la competitività sportiva del club. Ogni milione incassato in più può essere reinvestito nei giocatori, nelle infrastrutture o nello sviluppo del brand. Nel caso del Milan, la proprietà e la dirigenza hanno più volte sottolineato come la crescita dei ricavi dagli sponsor sia fondamentale per sostenere il progetto sportivo ai massimi livelli. In un’era in cui il fair play finanziario e la sostenibilità economica sono fondamentali, saper sfruttare le categorie degli sponsor proficui come i casinò online permette di diversificare le entrate e di ridurre la dipendenza dai risultati sul campo o dai diritti TV.