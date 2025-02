Abraham a Mediaset: «Deluso dai fischi dei tifosi della Roma, vittoria meritata. Su Santiago Gimenez dico questa cosa»

Abraham, attaccante del Milan, ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta contro la Roma in Coppa Italia: le dichiarazioni

Intervenuto a Mediaset dopo Milan-Roma di Coppa Italia, Tammy Abraham ha dichiarato:

PAROLE – «Sono molto contento della vittoria. Abbiamo meritato. Ma ora dobbiamo riposare ed essere pronti per Empoli. Santiago Gimenez? È un bravo ragazzo. I fischi dei tifosi romanisti mi hanno fatto male, perché tutti sanno cosa ha significato la Roma per me. Non ho esultato quando ho segnato. Ma va bene, questo è il calcio».