Abraham Milan, l’inglese titolare contro il Genoa? Le ultime da Milanello non lasciano dubbi

Abraham Milan, il centravanti inglese, con Jovic acciaccato, può spuntarla su Santiago Gimenez e partire titolare contro il Genoa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Il Milan potrebbe schierare Tammy Abraham come punta di riferimento titolare nella prossima partita contro il Genoa. Abraham è in ballottaggio con Santiago Gimenez per il ruolo di attaccante titolare nel 3-4-3 di Sergio Conceiçao.

La scelta di Abraham come titolare potrebbe essere dettata dalla necessità di garantire continuità e sfruttare le sue abilità offensive. Tuttavia, la decisione finale dipenderà dalle condizioni di Luka Jovic, che è stato assente nella partita precedente per lombalgia e che il Milan vuole avere al massimo della forma per la finale di Coppa Italia contro il Bologna.