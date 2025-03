Condividi via email

Abraham Milan, l’inglese tornerà a Roma: i rossoneri verso il non riscatto! Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riferito da Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, ha fornito sul proprio profilo di X importanti aggiornamenti sul calciomercato Milan in riferimento al futuro di Tammy Abraham, arrivato in prestito secco dalla Roma la scorsa estate.

Al momento i rossoneri sono orientati a non procedere con il riscatto del calciatore che potrebbe tornare alla Roma, club con il quale ha un contratto fino al 2027, per poi essere nuovamente venduto.