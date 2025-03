Abraham Milan, permanenza complicata! Ingaggio ok ma c’è un ostacolo quasi insormontabile

Condividi via email

Abraham Milan, si complica la permanenza dell’inglese in rossonero: ingaggio ok ma la valutazione della Roma è troppo alta

Come riferito da Tuttosport, e in particolare dal giornalista Nicolò Schira, si complica nel calciomercato Milan la permanenza di Tammy Abraham, arrivato la scorsa estate in prestito secco dalla Roma.

L’inglese avrebbe aperto al club rossonero per quanto riguarda la possibilità di spalmare il biennale da 12 milioni di euro che ha ancora in essere con la Roma su un quadriennale da 3 milioni di euro ma il Milan ritiene al momento troppo alta la richiesta di 20-25 milioni di euro fatta dalla Roma mentre è escluso lo scambio con Saelemaekers, proposta fatta da Ghisolfi.